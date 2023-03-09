СБУ задержала двух руководителей ГП Антонов за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле
Суд арестовал их на два месяца
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Сегодня, 9 марта, Служба безопасности Украины провела обыски и вручила подозрения советнику генерального директора ГП "Антонов" (экс-генеральному директору ГП "Антонов") Сергею Бычкову, заместителю начальника-начальнику безопасности предприятия Нетесову и директору авиатранспортного предприятия ГП Антонов Харченко (заочно).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Уголовное производство было открыто в апреле 2022 года. По данным следствия, в январе-феврале 2022 года должностные лица ГП "Антонов" препятствовали законной деятельности ВСУ и других военных формирований, участвовавших в подготовке к обороне Гостомельского аэродрома ГП "Антонов" и строительстве инженерно-фортификационных сооружений. Это привело к захвату аэродрома, гибели и ранениям спасателей ГСЧС, повреждению и уничтожению имущества и самолетов предприятия, в том числе АН-225 "Мрия".
Сегодня, 9 марта 2023, проведено 9 обысков по месту фактического проживания и работы фигурантов уголовного производства, а также сообщено о подозрении.
Вместе с тем, 9 марта 2023 года следователем судьей Шевченковского районного суда города Киева подозреваемым Бычкову и Нетесову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
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