Ермак: У Украины и США нет разногласий в вопросе обороны Бахмута
Тем не менее, ситуация в городе остается сложной
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
У Украины и Соединенных Штатов нет разногласий в вопросе обороны Бахмута.
Об этом в разговоре с журналистами рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина.
"Буквально вчера у меня и генерала Залужного был разговор с Джейком Салливаном (советник президента США по нацбезопасности, - ред.) и генералом Милли (глава объединенного комитета начальников штабов, - ред.) Еще раз было подчеркнуто, что у нас нет никаких разногласий с нашими партнерами относительно того, что мы держим Бахмут. Они об этом знают и нас поддерживают", - заявил он.
Глава ОП добавил, что ситуация в Бахмуте "сложная", но защитников города стремятся обеспечить всем необходимым для его обороны.
Напомним, в последние недели ситуация на Бахмутском направлении снова ухудшилась. Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты захватывают Бахмут в кольцо, а Украина якобы начала выводить войска.
Президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию и поручил военным собрать помощь для Бахмута.
Глава государства отмечает, что город не оцеплен. По его словам, оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.
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