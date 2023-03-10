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Ермак: У Украины и США нет разногласий в вопросе обороны Бахмута

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Тем не менее, ситуация в городе остается сложной

Ермак: У Украины и США нет разногласий в вопросе обороны Бахмута

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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У Украины и Соединенных Штатов нет разногласий в вопросе обороны Бахмута.

Об этом в разговоре с журналистами рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина.

"Буквально вчера у меня и генерала Залужного был разговор с Джейком Салливаном (советник президента США по нацбезопасности, - ред.) и генералом Милли (глава объединенного комитета начальников штабов, - ред.) Еще раз было подчеркнуто, что у нас нет никаких разногласий с нашими партнерами относительно того, что мы держим Бахмут. Они об этом знают и нас поддерживают", - заявил он.

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Глава ОП добавил, что ситуация в Бахмуте "сложная", но защитников города стремятся обеспечить всем необходимым для его обороны.

Напомним, в последние недели ситуация на Бахмутском направлении снова ухудшилась. Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты захватывают Бахмут в кольцо, а Украина якобы начала выводить войска.

Президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию и поручил военным собрать помощь для Бахмута.

Глава государства отмечает, что город не оцеплен. По его словам, оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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