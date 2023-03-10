Шахтер не удержал победу над Фейеноордом, Спортинг остановил Арсенал. Главные новости за 9 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 9 марта

Единственный представитель Украины в еврокубках сохраняет хорошие шансы на выход в следующий раунд. “Шахтер” играл в первом матче 1/8 Лиги Европы без Бондаря, Конопли и Михайличенко, но долгое время мог сдерживать “Фейеноорд”. Более того – команда Йовичевича едва не вырвала победу. На 78-й минуте Ракицкий пытался забить пробить после углового головой, но отправил мяч в ворота нижней частью спины. Лидер чемпионата Нидерландов отыгрался спустя десять минут – Пайшан навесил в штрафную, а Бульяуде пробил головой. Оба игрока ранее вышли на замену. В итоге – ничья 1:1. Матч в Роттердаме состоится через неделю.

Лидер чемпионата Англии не смог обыграть четвертую команду Португалии в матче 1/8 Лиги Европы. “Арсенал” играл против “Спортинга” полуосновным составом, но Зинченко вышел в старте из-за травмы Тирни. Украинец провел на поле 63 минуты и получил дисциплинарную желтую карточку. “Арсенал” забил два гола – после углового (Салиба) и автогола (удар Джаки и рикошет от Мориты), но и пропустил дважды. 2:2 в Португалии.

Победы Ромы, Ювентуса и Манчестер Юнайтед

“Манчестер Юнайтед” смог быстро отойти от поражения 0:7 “Ливерпулю”, и победить в своем матче Лиги Европы “Бетис” со счетом 4:1. Также в своих домашних матчах выиграли “Рома”, “Ювентус”, “Севилья” и “Байер”. Из представителей топ-5 лиг не смог одержать победу только берлинский “Унион”, сыгравший 3:3 с бельгийским “Юнионом”. Со всеми результатами и видео матчей Лиги Европы можно ознакомиться в соответствующем разделе .

Нападающий "Реала" Карим Бензема вряд ли сыграет в матче чемпионата Испании против "Эспаньола", который состоится в ближайшую субботу, 11 марта. 35-летний форвард, не тренировался второй день подряд. Впрочем, к матчам против "Ливерпуля" в Лига чемпионов и "Барселоны" в чемпионате Испании на следующей неделе Бензема, вероятно, будет готов.

"Брюгге", за который выступает украинец Роман Яремчук, определился с потенциальным кандидатом на должность главного тренера. Накануне бельгийский клуб уволил Скотта Паркера. Как сообщает De Telegraaf, “фермеров” может возглавить нидерландский тренер Альфред Схредер. Экс-тренер “Аякса” и “Хоффенхайма” уже работал в "Брюгге" в 2022 году, с которым он выиграл чемпионат Бельгии. Также 50-летний специалист был ассистентом Рональда Кумана в "Барселоне".