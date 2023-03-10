Отбили 102 атаки, поразили 6 станций РЭБ. Сводка Генштаба о ситуации на фронте за 9 марта

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 10 марта, сообщает, что за минувшие сутки украинские воины отразили 102 атаки россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение. На Бахмутском отражены многочисленные атаки в районах Зализнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Водяное, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. По всей линии столкновения, а также в приграничных областях, россияне обстреливают из артиллерии, минометов и танков районы населенных пунктов.

Также Генштаб сообщает, в течение четверга россияне совершили пуск 95 ракет разного базирования. 34 ракеты уничтожены нашими защитниками. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БпЛА типа Шахед-136, половина которых сбита. Совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 средства ПВО на огневой позиции.