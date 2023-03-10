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Плюс самолет и под тысячу оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 9 марта

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Отбили массированную ракетную атаку врага

Плюс самолет и под тысячу оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 9 марта

Фото: Костянтина і Влади Ліберових

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 156990 (+870) человек ликвидировано,
  • танков – 3448 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 6742 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2475 (+10) ед,
  • РСЗО – 491 (+3) ед,
  • средства ПВО – 256 (+2) ед,
  • самолетов – 304 (+1) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2107 (+9),
  • крылатые ракеты – 907 (+34),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5337 (+6) ед,
  • специальная техника – 240 (+3).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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