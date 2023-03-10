Плюс самолет и под тысячу оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 9 марта
Отбили массированную ракетную атаку врага
Фото: Костянтина і Влади Ліберових
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 156990 (+870) человек ликвидировано,
- танков – 3448 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 6742 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2475 (+10) ед,
- РСЗО – 491 (+3) ед,
- средства ПВО – 256 (+2) ед,
- самолетов – 304 (+1) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2107 (+9),
- крылатые ракеты – 907 (+34),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5337 (+6) ед,
- специальная техника – 240 (+3).
Данные уточняются.
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