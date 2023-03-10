Финляндия разрешила Эстонии передать Украине 122-мм гаубицы Д-30
И снаряды к ним
Фото из свободных источников
Финляндия разрешила Эстонии предоставить Киеву новую военную помощь. Речь идет о 122-мм гаубицах Д-30 и снарядах к ним. Разрешение опубликовано на сайте правительства Финляндии.
"На основании разрешения на реэкспорт Эстония может экспортировать в Украину следующую продукцию: 122-мм гаубицы Д-30, боеприпасы. Получатель продукции – Силы обороны Украины. Эстония объявила, что количество экспортируемых товаров должно храниться в тайне".
Как известно, 122-мм буксируемая гаубица Д-30 – это советская гаубица, принятая на вооружение советской армии 12 мая 1960 года. В 1978 году она была модифицирована и находится сейчас на вооружении 35 государств под названием Д-30А без учета стран бывшего СССР. Общее количество – 3600 орудий.
Большая часть помощи финского оборонного оборудования для Украины стала возможной благодаря активизации двустороннего сотрудничества Финляндии и Швеции. Стокгольм готов поддержать Финляндию в случае необходимости.
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