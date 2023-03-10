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Financial Times: Украина получила первую систему Patriot

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Financial Times: Украина получила первую систему Patriot

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украина получила одну из двух систем противоракетной обороны Patriot, обещанную США и Германией. Впрочем, пока что ПРО не ввели в эксплуатацию, поэтому ее эффективность против ракет "Кинжал" не установлена. Об этом сообщила британская ежедневная газета Financial Times.

"Предполагается, что Украина получила одну из двух систем Patriot, но она еще не введена в эксплуатацию. Также ожидается несколько пусковых установок Patriot из Нидерландов".

Отмечается, что когда в страну поступят пусковые установки от Нидерландов, то тогда можно будет говорить о боевой готовности, а также возможности сбивать специфические российские ракеты. Patriot – это самая современная система ПВО/ПРО средней дальности.

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В статье: война с россией ПВО ППО Patriot ПРО
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Источник:
FT

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