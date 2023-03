Издание CNN в подробностях рассказало о переговорах Украины с РФ по деблокаде Азовстали

CNN раскрыла детали тайных переговоров между Украиной и Россией по "Азовстали". Диалог начался 25 апреля. Как пишет издание, украинскую сторону представлял член депутатской партии "Довіра" Александр Ковалев, самой операцией руководило ГУР МО и глава ведомства Кирилл Буданов лично. Россию – два высокопоставленных генерала из ГРУ.

Ковалев заверил издание, что до него было 11 неудачных переговорных миссий, поэтому он предложил главе ГУР Кириллу Буданову свою помощь. Тот, хоть и сомневался, согласился.

Всего встреч переговорных групп было три, все они проходили в Мариуполе. Одна из встреч даже прошла возле одного из входов на "Азовсталь". Сначала удалось договориться об эвакуации с завода гражданских, затем раненых военных, и уже в конце самих защитников "Азовстали".

Издание также показало фото встреч украинской и российской сторон.

"The heart of the war": Inside the secret talks with Putin’s generals that ended the siege of Mariupol. #UkraineWillWin Article by CNN ➡️https://t.co/9qff6F2msW pic.twitter.com/8qNVvVjf1M