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Издание CNN в подробностях рассказало о переговорах Украины с РФ по деблокаде Азовстали

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Издание CNN в подробностях рассказало о переговорах Украины с РФ по деблокаде Азовстали

Courtesy Oleksandr Kovaliov

Новина українською

CNN раскрыла детали тайных переговоров между Украиной и Россией по "Азовстали". Диалог начался 25 апреля. Как пишет издание, украинскую сторону представлял член депутатской партии "Довіра" Александр Ковалев, самой операцией руководило ГУР МО и глава ведомства Кирилл Буданов лично. Россию – два высокопоставленных генерала из ГРУ.

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Ковалев заверил издание, что до него было 11 неудачных переговорных миссий, поэтому он предложил главе ГУР Кириллу Буданову свою помощь. Тот, хоть и сомневался, согласился.

Всего встреч переговорных групп было три, все они проходили в Мариуполе. Одна из встреч даже прошла возле одного из входов на "Азовсталь". Сначала удалось договориться об эвакуации с завода гражданских, затем раненых военных, и уже в конце самих защитников "Азовстали".

Издание также показало фото встреч украинской и российской сторон.

Издание CNN в подробностях рассказало о переговорах Украины с РФ по деблокаде Азовстали - изображение 1
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В статье: война с россией Кирилл Буданов Азовсталь
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Источник:
CNN

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