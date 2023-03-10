На Бахмутском направлении погиб доброволец из Эстонии
Служил в Интернациональном легионе
Коллаж Postimees
Во вторник, 7 марта, в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Иво Юрак. Речь идет о первом эстонце, который погиб на войне Украины с РФ.
С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона. Иво был начальником разведки Скаутского батальона и начальником штаба Караульного батальона. В 2016 году Таллинский дом суда признал его виновным в разглашении государственной тайны, проведении частной слежки и незаконном обращении с огнестрельным оружием, частично приговорив его к реальному тюремному заключению.
Друг Юрака, который вышел на связь с изданием Postimees, рассказал, что последний раз переписывался в Messenger с Иво 6 марта утром. То, что Юрак в Украине, он не знал, этой информацией он не делился даже с друзьями.
Популярное сейчас
- Месси пора в Азию, Неймару – в Америку, Мбаппе надо выбирать. ТОП-5 выводов из вылета ПСЖ из Лиги чемпионов
- Шахтер не удержал победу над Фейеноордом, Спортинг остановил Арсенал. Главные новости за 9 марта
- Шахтер – Фейеноорд 1:1. Видео голов и обзор матча
- Bild: Зеленский и Залужный имеют принципиально разные взгляды на оборону ВСУ в Бахмуте
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО