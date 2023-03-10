На Бахмутском направлении погиб доброволец из Эстонии

Во вторник, 7 марта, в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Иво Юрак. Речь идет о первом эстонце, который погиб на войне Украины с РФ.

С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона. Иво был начальником разведки Скаутского батальона и начальником штаба Караульного батальона. В 2016 году Таллинский дом суда признал его виновным в разглашении государственной тайны, проведении частной слежки и незаконном обращении с огнестрельным оружием, частично приговорив его к реальному тюремному заключению.

Друг Юрака, который вышел на связь с изданием Postimees, рассказал, что последний раз переписывался в Messenger с Иво 6 марта утром. То, что Юрак в Украине, он не знал, этой информацией он не делился даже с друзьями.