"Чтобы не просил боеприпасы". Глава ЧВК Вагнер заявил, что его отключили от спецсвязи РФ
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Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что его отключили от специальной связи с органами российской власти из-за просьбы предоставить наемникам снаряды.
"Для того, чтобы я прекратил просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах и подразделениях, а также заблокировали все пропуска в ведомства, ответственные за принятие решений".
Он заявил, что теперь имеет возможность просить дополнительные поставки снарядов только через СМИ. Ранее Пригожин неоднократно обвинял российское военное руководство в том, что "вагнеровцам" не дают боеприпасы.
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