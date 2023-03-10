"Чтобы не просил боеприпасы". Глава ЧВК Вагнер заявил, что его отключили от спецсвязи РФ

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что его отключили от специальной связи с органами российской власти из-за просьбы предоставить наемникам снаряды.

"Для того, чтобы я прекратил просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах и подразделениях, а также заблокировали все пропуска в ведомства, ответственные за принятие решений".

Он заявил, что теперь имеет возможность просить дополнительные поставки снарядов только через СМИ. Ранее Пригожин неоднократно обвинял российское военное руководство в том, что "вагнеровцам" не дают боеприпасы.