Орбан: Мы никогда не были настолько близки к мировой войне. Только Венгрия и Ватикан выступают за мир
Мол, единственные в Европе
Getty Images / Global Images Ukraine
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шанс перерастания войны в Украине в глобальный конфликт растет. Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, его цитирует издание Telex.
"Год назад мы все надеялись, что этот вооруженный конфликт не перерастет в настоящую войну, но война гораздо более жестокая и более жестокая, чем когда она началась. Венгрия и Ватикан – единственные государства в Европе, которые выступают за мир".
"Международное общественное мнение резко разделилось. Есть Запад, а есть другие: турки, арабы, китайцы, африканцы, они призывают к прекращению огня и мирным переговорам. Лидеры Запада находятся в военной лихорадке. Немцы начали с касок, теперь они на танках, а сейчас уже заговорили о том, чтобы отправить истребители".
Орбан также не исключил, что западные страны могут отправить в Украину своих военных, и предупредил, что риск мировой войны стал очень близок. В то же время он заявил, что Будапешту необходимо развивать сильную армию.
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