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Орбан: Мы никогда не были настолько близки к мировой войне. Только Венгрия и Ватикан выступают за мир

Общие новости
(3 голосов)

Мол, единственные в Европе

Орбан: Мы никогда не были настолько близки к мировой войне. Только Венгрия и Ватикан выступают за мир

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шанс перерастания войны в Украине в глобальный конфликт растет. Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, его цитирует издание Telex.

"Год назад мы все надеялись, что этот вооруженный конфликт не перерастет в настоящую войну, но война гораздо более жестокая и более жестокая, чем когда она началась. Венгрия и Ватикан – единственные государства в Европе, которые выступают за мир".

"Международное общественное мнение резко разделилось. Есть Запад, а есть другие: турки, арабы, китайцы, африканцы, они призывают к прекращению огня и мирным переговорам. Лидеры Запада находятся в военной лихорадке. Немцы начали с касок, теперь они на танках, а сейчас уже заговорили о том, чтобы отправить истребители".

Орбан также не исключил, что западные страны могут отправить в Украину своих военных, и предупредил, что риск мировой войны стал очень близок. В то же время он заявил, что Будапешту необходимо развивать сильную армию.

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В статье: война с россией Виктор Орбан
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Источник:
telex.hu

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Комментарии (9)
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Wreck (Киев)
10.03.2023 в 16:09
Он за мир, но за русский мир.
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0
0
aleks68
10.03.2023 в 15:38
интересно а кто минусует?
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.03.2023 в 15:00
Холуй козломордих, запропонуй пуйлу вивести з України свої бандформування
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0
-1
Vantala (Kharkiv)
10.03.2023 в 14:56
"Галантерейщик и кардинал - ето сила"!!! (с) а насправді... чекай, угорська підстилка, ми тобі ще всю твою "допомогу" пригадаємо після війни...
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+1
-1
Слава с Днепра (Днепропетровск)
10.03.2023 в 14:51
Плохая память у венгров - это я про 1956 год - и "слабые яйца". Одно слово, холуи!
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+1
-1
Caballero (DC)
10.03.2023 в 14:45
С у к а
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+1
-1
Mexxxxx (Просяная)
10.03.2023 в 14:40
Так всі за мир. Вийшли з території чужої держави, відшкодували все що зруйнували, ну тобто показали що також за мир. І все. Це ж так просто. Чи в розумінні цього "миротворця" чужі війська заходять, окупують частину території і потім ведуться такі милі мирні перемовини. Ну прихвостень ти газової монополії, ну хочеш ти всім бути хорошим, це ж вибір кожного, ну хоч мовчи, не показуй який ти... не можна ж писати слова нехороші. Ще і Ватікан приплів...
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+1
-1
aleks68
10.03.2023 в 14:40
"миротворец"орбан-путинская гнилая подстилка
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-1
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Spokoyno (Київ)
10.03.2023 в 14:30
Історія вчить... лиш тих хто бажає чогось навчитися А це "дешева китайська підробка" Чемберлена, який теж привез МИР, що вилився у спалення Європи та загибель десятки мільйонів людей! Не можна вилікувати хворого на рак самими заклинаннями про одужання! Треба застосовувати хірургічне втручання та / чи хіміотерапію!
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