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В Киеве прощаются с Героем Украины Да Винчи. Премьер Финляндии и Зеленский посетили церемонию

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Марин в Киеве

В Киеве прощаются с Героем Украины Да Винчи. Премьер Финляндии и Зеленский посетили церемонию

Украина сейчас

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В Киев прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин. Вместе с Владимиром Зеленским она прибыла в Михайловский Златоверхий собор на прощание с погибшим под Бахмутом Героем Украины Дмитрием Коцюбайло.

Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи" не стало 7 марта, он погиб под Бахмутом, ему было 27 лет. Отдать дань уважения Герою и провести его в последний путь пришли сотни людей.

Проститься с Героем Украины "Да Винчи" пришло огромное количество людей. Память воина затем почтили на Майдане.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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