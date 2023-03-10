В Киеве прощаются с Героем Украины Да Винчи. Премьер Финляндии и Зеленский посетили церемонию
Марин в Киеве
Украина сейчас
В Киев прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин. Вместе с Владимиром Зеленским она прибыла в Михайловский Златоверхий собор на прощание с погибшим под Бахмутом Героем Украины Дмитрием Коцюбайло.
Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи" не стало 7 марта, он погиб под Бахмутом, ему было 27 лет. Отдать дань уважения Герою и провести его в последний путь пришли сотни людей.
Проститься с Героем Украины "Да Винчи" пришло огромное количество людей. Память воина затем почтили на Майдане.
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