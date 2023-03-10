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Оккупанты посадили соучредителя Hromadske radio Буткевича на 13 лет

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Оккупанты посадили соучредителя Hromadske radio Буткевича на 13 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Так называемые "верховные суды" "ЛДНР" на оккупированной части Донбасса осудили на 13 лет правозащитника и журналиста Максима Буткевича, который служил в ВСУ и попал в плен. Об этом пишет "Новая газета Европа" со ссылкой на Следком РФ.

Нелегитимные суды посадили на 8,5 и 18,5 лет еще 2 украинцев: Виктора Похозея и Владислава Шеля. Они обвинили украинцев в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов".

Украинский правозащитник и журналист, соучредитель ZMINA и Hromadske radio Максим Буткевич пошел в ВСУ в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он попал в плен к россиянам в июне 2022 года.

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/novaya_europe

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