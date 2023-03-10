Оккупанты посадили соучредителя Hromadske radio Буткевича на 13 лет
Террористы
Getty Images / Global Images Ukraine
Так называемые "верховные суды" "ЛДНР" на оккупированной части Донбасса осудили на 13 лет правозащитника и журналиста Максима Буткевича, который служил в ВСУ и попал в плен. Об этом пишет "Новая газета Европа" со ссылкой на Следком РФ.
Нелегитимные суды посадили на 8,5 и 18,5 лет еще 2 украинцев: Виктора Похозея и Владислава Шеля. Они обвинили украинцев в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов".
Украинский правозащитник и журналист, соучредитель ZMINA и Hromadske radio Максим Буткевич пошел в ВСУ в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он попал в плен к россиянам в июне 2022 года.
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер потерял одну позицию, Динамо на грани вылета из топ-50, Заря пока в топ-100
- Советник главы Офиса президента анонсировал дату начала контрнаступления ВСУ
- Йовичевич: Результат лучше, чем игра, которую мы показали с Фейеноордом
- Спикер Воздушных сил Украины: Впервые мы увидели столько Кинжалов, не помню такой атаки
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО