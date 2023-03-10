"Бесславная история ЧВК Вагнер скоро закончится". ВСУ уничтожили большую часть наемников в Бахмуте
Армия пригожина
Getty Images / Global Images Ukraine
Вооруженные Силы Украины уничтожили большую часть наемников ЧВК "Вагнера" в Бахмуте. Морально-психологическое состояние российских оккупантов очень низкое. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны на Восточном направлении полковник Сергей Череватый.
"ЧВК понесло существенные потери. Можно сказать, что большая его часть погибла на Бахмутских полях. Бесславная история ЧВК скоро закончится. Кроме того, судя по перехватам и обращениям руководителя Пригожина, у него есть конфликты с командованием".
Череватый добавил, что удержание Бахмута важно, ведь здесь наши защитники обескровливают врага и выбивают его лучшие подразделения. К тому же присутствует моральный аспект, ведь то, что так называемая "вторая армия мира" не может взять районный центр – это очень мощный информационно-психологический фактор воздействия на командиров и военных РФ, которые понимают, что ими достаточно бездарно командуют и бросают, как "мясо".
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