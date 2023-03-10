CNN: Россия отправляет в Иран захваченные в Украине образцы наплечного западного оружия

Россия захватывает на поле боя некоторое вооружение и технику, предоставленные США и НАТО Украине и отправляет в Иран, где, по мнению США, Тегеран будет пытаться переделать эти системы.

Как сообщает ЕП, об этом пишет CNN.

Источники издания отмечают, что за последний год официальные лица США, НАТО и других западных стран стали свидетелями нескольких случаев захвата российскими войсками меньшего по размеру, наплечного вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые украинские войска иногда были вынуждены оставить на поле боя.

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Во многих из этих случаев Россия переправляла оборудование в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, для того, чтобы иранские военные могли попытаться создать собственную версию этого оружия, сообщает CNN.

В России считают, что продолжение поставок захваченного западного оружия в Иран будет стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну России в Украине.

Американские чиновники не считают, что эта проблема является широкомасштабной или систематической, а украинские военные с начала войны взяли за привычку сообщать Пентагон о любых потерях американской техники российскими войсками, говорят чиновники.

Тем не менее, американские чиновники признают, что этот вопрос трудно отследить.

Неясно, удалось ли Ирану успешно переделать американское оружие, захваченное в Украине, но Тегеран оказался очень искусным в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом.