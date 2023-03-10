В Бахмуте взорван символ города – монумент с самолетом. ВИДЕО
Остались лишь обломки
фото из свободных источников
В Бахмуте уничтожен монумент с самолетом, который является символом этого города.
Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись уничтоженного памятника.
Теперь на месте, где он находился, остались лишь обломки.
Это был монумент в виде реактивного истребителя МиГ-17. Стоял на въезде в город со стороны Константиновки, в сквере Дружбы (возле улицы Корсунского), на юго-западе Бахмута.
Район, где стоял памятник, жители Бахмута так и называли: Самолет.
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