В Бахмуте взорван символ города – монумент с самолетом. ВИДЕО

В Бахмуте уничтожен монумент с самолетом, который является символом этого города.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись уничтоженного памятника.

Теперь на месте, где он находился, остались лишь обломки.

Это был монумент в виде реактивного истребителя МиГ-17. Стоял на въезде в город со стороны Константиновки, в сквере Дружбы (возле улицы Корсунского), на юго-западе Бахмута.

Район, где стоял памятник, жители Бахмута так и называли: Самолет.