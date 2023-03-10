Клубы из Крыма подали документы для лицензирования в российской ФНЛ
Крымские клубы продолжают делать попытки легализоваться в чемпионатах оккупантов
фото из свободных источников
Крымские клубы продолжают попытки легализоваться в системе оккупационного футбола.
Так, как сообщил так называемый глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин клубы Крыма направили документы для прохождения лицензирования, чтобы получить право выступать в ФНЛ.
Всего документы подали 8 крымских клубов.
Впрочем, сроков рассмотрения документов Бородкин не называет и также не высказывает уверенности, что клубы будут играть в ФНЛ со следующего сезона.
Напомним, что решением УЕФА крымским клубам сразу после оккупации было запрещено выступать в российских соревнованиях. Крым для УЕФА считался "особой зоной для футбольных целей до дальнейшего уведомления".
Впрочем, после полномасштабного вторжения в Украину и новых санкций от УЕФА и ФИФА на России снова заговорили о включении крымских команд в турниры под эгидой РФС.
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