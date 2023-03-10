Клубы из Крыма подали документы для лицензирования в российской ФНЛ

Крымские клубы продолжают попытки легализоваться в системе оккупационного футбола.

Так, как сообщил так называемый глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин клубы Крыма направили документы для прохождения лицензирования, чтобы получить право выступать в ФНЛ.

Всего документы подали 8 крымских клубов.

Впрочем, сроков рассмотрения документов Бородкин не называет и также не высказывает уверенности, что клубы будут играть в ФНЛ со следующего сезона.

Напомним, что решением УЕФА крымским клубам сразу после оккупации было запрещено выступать в российских соревнованиях. Крым для УЕФА считался "особой зоной для футбольных целей до дальнейшего уведомления".

Впрочем, после полномасштабного вторжения в Украину и новых санкций от УЕФА и ФИФА на России снова заговорили о включении крымских команд в турниры под эгидой РФС.