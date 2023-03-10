Международная федерация фехтования допустила спортсменов РФ и РБ к соревнованиям
Украина дважды безуспешно пыталась заблокировать это решение
фото - olympics.com
Сегодня, 10 марта, на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) было принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
За проголосовало 89 участников конгресса, 46 – против.
Решение вступит в силу во второй половине апреля 2023 года. Это значит, что россияне и белорусы смогут выступить на чемпионате Европы и мира в 2023 году и квалификации к Олимпиаде в Париже.
Согласно решению, спортсмены из РФ и РБ смогут соревноваться в соответствии с "условиями нейтральности и индивидуальным допуском".
Также официальные лица этих стран могут посещать турниры под своей эгидой.
Сообщается, что Украина дважды пыталась заблокировать это решение, но безуспешно.
Решение о том, смогут ли спортсмены обеих стран соревноваться под своим флагом, будет зависеть от рекомендаций Международного олимпийского комитета.
Напомним, что после вторжения РФ в Украину россиянин Алишер Усманов покинул пост президента организации.
Пока эта должность остается вакантной. Временно исполняет обязанности главы федерации грек Эммануэль Кациадакис.
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