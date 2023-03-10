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Международная федерация фехтования допустила спортсменов РФ и РБ к соревнованиям

Общие новости
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(1 голосов)

Украина дважды безуспешно пыталась заблокировать это решение

Международная федерация фехтования допустила спортсменов РФ и РБ к соревнованиям

фото - olympics.com

Новина українською

Сегодня, 10 марта, на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) было принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

За проголосовало 89 участников конгресса, 46 – против.

Решение вступит в силу во второй половине апреля 2023 года. Это значит, что россияне и белорусы смогут выступить на чемпионате Европы и мира в 2023 году и квалификации к Олимпиаде в Париже.

Согласно решению, спортсмены из РФ и РБ смогут соревноваться в соответствии с "условиями нейтральности и индивидуальным допуском".

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Также официальные лица этих стран могут посещать турниры под своей эгидой.

Сообщается, что Украина дважды пыталась заблокировать это решение, но безуспешно.

Решение о том, смогут ли спортсмены обеих стран соревноваться под своим флагом, будет зависеть от рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Напомним, что после вторжения РФ в Украину россиянин Алишер Усманов покинул пост президента организации.

Пока эта должность остается вакантной. Временно исполняет обязанности главы федерации грек Эммануэль Кациадакис.

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В статье: война с россией Олимпиада-2024
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Источник:
Inside The Games

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Комментарии (4)
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Ol-g (Одесса)
10.03.2023 в 19:23
Суперники матимуть справжні шпаги.
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2023 в 19:05
Пожизненный байкот этим животным.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.03.2023 в 19:00
Продажні підстилки москви.
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0
0
Justise (Львів)
10.03.2023 в 18:55
А кажуть що гроші не пахнуть...
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