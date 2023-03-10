Партизаны легиона "Свобода России" под Владивостоком подпалили истребитель Су-27 - ВИДЕО

Легион "Свобода России" заявил о поджоге партизанами истребителя Су-27 22-го авиаполка ВКС РФ, базирующегося под Владивостоком

По информации партизан, российский боевой самолет Су-27 был сожжен на российской авиабазе "Центральная Угловая" в городе Артем Приморского края.

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"Ничего не произошло" на авиабазе "Центральная Угловая" в городе Артем Приморского края, где базируется 22 гвардейский авиаполк ВКС РФ. Объектом практически ритуального сожжения стал боевой самолет Су-27" – говорится в сообщении.

Также было публиковано видео, с горящим самолетом: