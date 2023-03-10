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Рауль Рианчо: Мне не стыдно, что я работал в России

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63-летний испанец продолжает информационно напоминать о себе россиянам

Рауль Рианчо: Мне не стыдно, что я работал в России

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Рауль Рианчо не жалеет о том, что еще не так давно работал в России. В "Динамо" Рианчо был ассистентом Сергея Реброва, а в сборной Украины - Андрея Шевченко.

"Обнять старых друзей, которых я оставил в России и Украине, — это то, по чему я скучаю больше всего.

Когда ты выигрываешь титулы, когда ты выигрываешь чемпионаты, эти воспоминания мимолетны. То, что действительно остается в памяти, — это дорога, которую ты прошел с хорошими друзьями, чтобы достичь успеха.

Отличий между россиянами и испанцами нет, мы очень похожие люди, мы близкие почти по всем параметрам. В каждой стране есть хорошие и, так скажем, плохие люди. Мы похожи друг на друга больше, чем люди думают во всем мире! Почему русские приезжают в Испанию на отдых или жить? Потому что мы очень, очень похожи!

В Испании и близко нет никакой русофобии. Мы считаем, что вы, обычные люди, ни в чем не виноваты. Мне не стыдно, что я работал в России", — сказал Рианчо.

Напомним, что 63-летний испанец ранее работал в тренерском штабе "Рубина" и "Спартака". В 2018 году он был и. о. главного тренера московского клуба.

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В статье: Рауль Рианчо
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Источник:
РБ Спорт

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