Источник: УАФ не будет расторгать контракт с Joma из-за формы Зенита

УАФ не планирует расторгать контракт с техническим спонсором – компанией Joma. Об этом сообщает журналист Сергей Болотников в выпуске KDK.

Ранее комплекты Joma в качестве новой формы представил питерский "Зенит". При этом в УАФ затем заявили, что Joma не имеет отношения к презентации новой игровой экипировки "Зенита" .

Joma заявляла, что футболки были распространены компанией Wildberries, которая является розничным продавцом, над которым у Joma нет контроля.

По данным Болотникова, позиция Joma состоит в том, что компанию обманули. Она действительно сделала эту форму, но в компании не знали, что делают комплект именно для российского клуба. Сейчас Joma проводит расследование на этот счет и, возможно, выдвинет претензию клуба.

Также журналист сообщает, что УАФ устроило объяснение от Joma, и организация не собирается расторгать контракт с поставщиком формы, который действует еще 1,5 года.