Силы обороны Украины ликвидировали очередного российского подполковника
57-летний подполковник сгорел на работе
Подполковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Станислава Постернака. Об этом он написал в Твиттере.
Также информацию подтверждают и российские региональные СМИ.
57-летний Постернак из Томской области погиб 1 марта , сообщил мэр города Стрежневой (Томская область) Валерий Дениченко.
Отмечается, что российский подполковник командовал батареей в составе зенитно-артиллерийского батальона танкового полка и погиб во время минометного обстрела у Никольского (Донецкая область).
???? успешно демобилизированы:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 10, 2023
???? подполковник Станислав Постернак;
???? капитан Иван Парфёнов;
???? капитан Александр Степанец;
???? старший лейтенант Вадим Лукьяненко;
Слава Нації ????????
Смерть ворогам????
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