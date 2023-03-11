Силы обороны Украины ликвидировали очередного российского подполковника

Подполковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Станислава Постернака. Об этом он написал в Твиттере.

Также информацию подтверждают и российские региональные СМИ.

57-летний Постернак из Томской области погиб 1 марта , сообщил мэр города Стрежневой (Томская область) Валерий Дениченко.

Отмечается, что российский подполковник командовал батареей в составе зенитно-артиллерийского батальона танкового полка и погиб во время минометного обстрела у Никольского (Донецкая область).