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Силы обороны Украины ликвидировали очередного российского подполковника

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57-летний подполковник сгорел на работе

Силы обороны Украины ликвидировали очередного российского подполковника

Новина українською

Подполковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Станислава Постернака. Об этом он написал в Твиттере.

Также информацию подтверждают и российские региональные СМИ.

57-летний Постернак из Томской области погиб 1 марта , сообщил мэр города Стрежневой (Томская область) Валерий Дениченко.

Отмечается, что российский подполковник командовал батареей в составе зенитно-артиллерийского батальона танкового полка и погиб во время минометного обстрела у Никольского (Донецкая область).

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В статье: война с россией
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