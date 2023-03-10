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Харлан - о допуске россиян и белорусов: Не знаю, что делать. Я хочу ездить на соревнования, жить свою жизнь, фехтовать

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Украинским спортсменам скоро придется принимать решения

Харлан - о допуске россиян и белорусов: Не знаю, что делать. Я хочу ездить на соревнования, жить свою жизнь, фехтовать

Новина українською

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан высказала свое мнение относительно решения Международной федерации фехтования допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям.

"Я могу сказать, что все это было заранее продумано. На мой взгляд, это решение было спланировано давно, и они знали как это сделать.

Международная федерация фехтования будет делать все возможное, чтобы представители России и Белоруси ездили на соревнования. Будут менять места проведения, если эти фехтовальщики не могут туда поехать.

Если кто-то не захочет с ними фехтовать или устроить бойкот, то уже объявили о наказании по кодексу. Я не знаю, что делать. Я хочу ездить на соревнования и жить свою жизнь, фехтовать, но если да, не понимаю, что делать.

Я выступала, а также президент Российской федерации фехтования. Я буду говорить как есть. Это было цинично. Когда я приводила информацию о том, что большая часть их спортсменов являются армейцами и находятся под Путиным, то мне ответили, что во всех странах спортсмены представляют какие-то армии, но на то, что их армия убивает людей, никто на это не смотрит, во-вторых, в мою сторону прозвучало заявление от президента федерации России Илгара Мамедова, что в ноябре мне предлагали приезжать в Россию и "делать мир", я тогда сказала: "Это невозможно еще лет 50. Это минимум. Он в речи вспомнил это, и сказал, что предлагал нашей сборной "делать мир", а мы вот такие не хотим.

Я вынесла из сегодняшнего события, что страны, которые не знают вообще, что такое фехтование, то есть они за 4 года были на одном соревновании, имеют право голоса.

Они не понимают, что вообще происходит… Это очень больно. Очень огорчает. Лично я не знаю, что делать. Думаю, это дилемма для многих фехтовальщиков.

Я могу сказать, что прогнозировала и думала, что к этому идет. Но надеялась на какой-то лучший мир и поддержку больше, чем сейчас есть.

Нас многие поддерживали, конечно, не так много как против нас. Но европейские страны сказали, что это невозможно. Азия вообще молчала", - сказала Харлан.

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Источник: УАФ не будет расторгать контракт с Joma из-за формы Зенита
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В статье: Ольга Харлан Олимпиада-2024
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Источник:
Суспільне

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