Харлан - о допуске россиян и белорусов: Не знаю, что делать. Я хочу ездить на соревнования, жить свою жизнь, фехтовать
Украинским спортсменам скоро придется принимать решения
Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан высказала свое мнение относительно
"Я могу сказать, что все это было заранее продумано. На мой взгляд, это решение было спланировано давно, и они знали как это сделать.
Международная федерация фехтования будет делать все возможное, чтобы представители России и Белоруси ездили на соревнования. Будут менять места проведения, если эти фехтовальщики не могут туда поехать.
Если кто-то не захочет с ними фехтовать или устроить бойкот, то уже объявили о наказании по кодексу. Я не знаю, что делать. Я хочу ездить на соревнования и жить свою жизнь, фехтовать, но если да, не понимаю, что делать.
Я выступала, а также президент Российской федерации фехтования. Я буду говорить как есть. Это было цинично. Когда я приводила информацию о том, что большая часть их спортсменов являются армейцами и находятся под Путиным, то мне ответили, что во всех странах спортсмены представляют какие-то армии, но на то, что их армия убивает людей, никто на это не смотрит, во-вторых, в мою сторону прозвучало заявление от президента федерации России Илгара Мамедова, что в ноябре мне предлагали приезжать в Россию и "делать мир", я тогда сказала: "Это невозможно еще лет 50. Это минимум. Он в речи вспомнил это, и сказал, что предлагал нашей сборной "делать мир", а мы вот такие не хотим.
Я вынесла из сегодняшнего события, что страны, которые не знают вообще, что такое фехтование, то есть они за 4 года были на одном соревновании, имеют право голоса.
Они не понимают, что вообще происходит… Это очень больно. Очень огорчает. Лично я не знаю, что делать. Думаю, это дилемма для многих фехтовальщиков.
Я могу сказать, что прогнозировала и думала, что к этому идет. Но надеялась на какой-то лучший мир и поддержку больше, чем сейчас есть.
Нас многие поддерживали, конечно, не так много как против нас. Но европейские страны сказали, что это невозможно. Азия вообще молчала", - сказала Харлан.
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