На России объявили иноагентом Всемирный фонд природы WWF

Министерство юстиции РФ обновило реестр иностранных агентов. В него отныне внесен и Всемирный фонд природы (WWF; прежнее название — Всемирный фонд дикой природы.

"WWF получал поддержку от иностранных источников; "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов"; фонд распространял негативную информацию о государственных решениях", - говорится в пояснительной записке российского министерства.