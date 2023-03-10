На России объявили иноагентом Всемирный фонд природы WWF
фото из свободных источников
Министерство юстиции РФ обновило реестр иностранных агентов. В него отныне внесен и Всемирный фонд природы (WWF; прежнее название — Всемирный фонд дикой природы.
"WWF получал поддержку от иностранных источников; "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов"; фонд распространял негативную информацию о государственных решениях", - говорится в пояснительной записке российского министерства.
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