  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Усик - Фьюри: Жадное пузо, я принимаю твое предложение 70:30, если ты пожертвуешь Украине 1 млн фунтов
В тренде

Усик - Фьюри: Жадное пузо, я принимаю твое предложение 70:30, если ты пожертвуешь Украине 1 млн фунтов

Общие новости
(1 голосов)
Усик - Фьюри: Жадное пузо, я принимаю твое предложение 70:30, если ты пожертвуешь Украине 1 млн фунтов

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) ответил на предложение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) распределить гонорар за бой 70:30%.

"Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70 на 30, чтобы сразиться 29 апреля на "Уэмбли".

Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя.

И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам.

Договорились?" – сказал Усик.

По теме
yellow-arrow
Харлан - о допуске россиян и белорусов: Не знаю, что делать. Я хочу ездить на соревнования, жить свою жизнь, фехтовать
yellow-arrow
Йовичевич: Шахтер заслужили гол в качестве награды за труд, а Фейеноорд заслужили свой гол по игре
yellow-arrow
Источник: УАФ не будет расторгать контракт с Joma из-за формы Зенита
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде