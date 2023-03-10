Усик - Фьюри: Жадное пузо, я принимаю твое предложение 70:30, если ты пожертвуешь Украине 1 млн фунтов
фото - boxingscene.com
Чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) ответил на предложение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO)
"Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70 на 30, чтобы сразиться 29 апреля на "Уэмбли".
Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя.
И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам.
Договорились?" – сказал Усик.
Belly @Tyson_Fury Deal !?? pic.twitter.com/X1IoWF5zgY— Alexander Usyk (@usykaa) March 10, 2023
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