Усик - Фьюри: Жадное пузо, я принимаю твое предложение 70:30, если ты пожертвуешь Украине 1 млн фунтов

Чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) ответил на предложение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) распределить гонорар за бой 70:30% .

"Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70 на 30, чтобы сразиться 29 апреля на "Уэмбли".

Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя.

И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам.

Договорились?" – сказал Усик.