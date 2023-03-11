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Госзаповедник Киево-Печерская лавра разрывает договор аренды с одним из монастырей УПЦ МП

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УПЦ МП призвали до 29 марта освободить арендуемые государственные помещения

Госзаповедник Киево-Печерская лавра разрывает договор аренды с одним из монастырей УПЦ МП

фото - УНІАН

Новина українською

10 марта УПЦ МП на своем сайте распространила заявление и.о.гендиректора заповедника Киево-Печерской лавры о том, что с церковью расторгают договор аренды с июля 2013 года.

Как говорится в сообщении, заповедник предупредил, что с 29 марта 2023 года договор будет расторгнут на основании заключений межведомственной рабочей группы и письма Министерства культуры и информполитики от 9 марта. УПЦ МП призвали до 29 марта освободить государственные помещения, арендуемые на территории Нижней лавры на улицах Лаврская, 11 и Лаврская, 15.

Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в телеграм-канале, что разрыв договора осуществляется на основании выявленных нарушений условий пользования государственным имуществом.

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"Сегодня, 10.03.2023 года, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении Договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, что является государственной собственностью. Такое предупреждение обосновано выводами межведомственной рабочей группы, которая во время своей работы установила нарушение монастырем условий договора использования государственного имущества", - отметил Ткаченко.

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