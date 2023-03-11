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Удачный матч Коваленко против Интера, признание Зинченко в Арсенале. Главные новости за 10 марта

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Очередная неудача "Интера", возможный уход легионера из "Шахтера" и мечты "Барсы" о Месси - дайджест новостей за пятницу

Удачный матч Коваленко против Интера, признание Зинченко в Арсенале. Главные новости за 10 марта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 10-е марта.

"Интер" вновь проиграл в выездном матче Серии А

Начался новый тур в топ-чемпионатах. И уже в первый игровой день не обошлось без сенсации. Миланский "Интер" в очередной раз продемонстрировал свою нестабильность, проиграв в очередном выездном матче. Коллектив Симоне Индзаги по всем метрикам превзошел "Специю", однако умудрился пропустить два гола при двух допущенных ударах в створ - точные выстрелы на счету Даниеле Мальдини и Нзола с пенальти. Миланцы смогли забить так же только с пенальти - во втором тайме удар с точки реализовал Лукаку, в то время как Мартинес свою попытку запорол еще до перерыва. Также отметим, что "Лилль" во Франции упустил победу на "Лионом", хотя всю игру вел в счете (3:3), "Кадис" сыграл вничью с "Хетафе" в рамках Ла Лиги, а "Бохум" в гостях забил два безответных "Кельну" в матче немецкого чемпионата.

"Барселона" мечтает о возвращении Лео Месси

Уже летом 2023-го года у одного из лучших игроков мира Лео Месси заканчивается контракт. Пока нет гарантий, что аргентинец продлит соглашение с "ПСЖ", что наталкивает на определенные мысли руководство "Барселоны". Как сообщает Mundo Deportivo, президент каталонцев Жоан Лапорта мечтает о возвращении аргентинца, что, по его мнению, может стать романтическим шагом. У игрока появится возможность завершить карьеру в родной команде, а болельщики будут рады возвращению легенды. С другой стороны, если какие-то подвижки в сторону возвращения Лео действительно начнутся, то игроку придется пойти на серьезное сокращение своей зарплаты.

Из "Шахтера" может досрочно уйти бразильский легионер

В эту пятницу вингер Маркиньос Сиприано досрочно разорвал арендное соглашение с бразильским "Крузейро". Сделка была действительна до лета, однако стороны решили прекратить её, вследствие чего игрок уже сейчас может вернуться в "Шахтер". Однако все не так просто. Как передают бразильские СМИ, Сиприано хочет договориться с "горняками" о досрочном разрыве контракта, который истекает летом 2023-го. Если он получит статус свободного агента, то сможет подписать полноценный контракт с одним из бразильских клубов. За "Шахтер" Сиприано в сумме отыграл 26 игр, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Зинченко снова признан лучшим игроком месяца в "Арсенале"

Украинец Александр Зинченко продолжает получать признание на туманном альбионе. Как сообщает официальный сайт лондонского "Арсенала", болельщики клуба признали левого фулбека лучшим футболистом февраля по итогам недавнего голосования. Украинец в сумме набрал 49 процентов голосов, опередив защитника Габриэля и вингера Сака. Отметим, что Зинченко данный приз получил второй раз кряду, ведь в январе болельщики также отдали большинство голосов за украинца. В этом сезоне Александр в сумме отыграл за команду Артеты 24 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи.

АПЛ определила лучших по итогам февраля

Не только лондонский "Арсенал" в пятницу раздавал индивидуальные призы. Английская премьер-лига объявила имена лучших по итогам февраля, наградив игрока и тренера месяца. Интересно, что обе статуэтки отправились в один клуб. Самым ценным футболистом последнего месяца зимы стал Маркус Рашфорд. Вингер "МЮ" продолжает зажигать после ЧМ, забив пять голов в четырех играх февраля. Награду лучшему коучу получил наставник Маркуса - голландец Эрик тен Хаг. Вместе с ним "МЮ" уверенно закрепился в первой тройке команд АПЛ и теперь имеет отличные шансы вернуться в ЛЧ. На счету команды 49 очков в 25-ти играх.

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