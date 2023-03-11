Удачный матч Коваленко против Интера, признание Зинченко в Арсенале. Главные новости за 10 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 10-е марта.

Начался новый тур в топ-чемпионатах. И уже в первый игровой день не обошлось без сенсации. Миланский "Интер" в очередной раз продемонстрировал свою нестабильность, проиграв в очередном выездном матче. Коллектив Симоне Индзаги по всем метрикам превзошел "Специю", однако умудрился пропустить два гола при двух допущенных ударах в створ - точные выстрелы на счету Даниеле Мальдини и Нзола с пенальти. Миланцы смогли забить так же только с пенальти - во втором тайме удар с точки реализовал Лукаку, в то время как Мартинес свою попытку запорол еще до перерыва. Также отметим, что "Лилль" во Франции упустил победу на "Лионом" , хотя всю игру вел в счете (3:3), "Кадис" сыграл вничью с "Хетафе" в рамках Ла Лиги, а "Бохум" в гостях забил два безответных "Кельну" в матче немецкого чемпионата.

Уже летом 2023-го года у одного из лучших игроков мира Лео Месси заканчивается контракт. Пока нет гарантий, что аргентинец продлит соглашение с "ПСЖ", что наталкивает на определенные мысли руководство "Барселоны". Как сообщает Mundo Deportivo, президент каталонцев Жоан Лапорта мечтает о возвращении аргентинца, что, по его мнению, может стать романтическим шагом. У игрока появится возможность завершить карьеру в родной команде, а болельщики будут рады возвращению легенды. С другой стороны, если какие-то подвижки в сторону возвращения Лео действительно начнутся, то игроку придется пойти на серьезное сокращение своей зарплаты.

В эту пятницу вингер Маркиньос Сиприано досрочно разорвал арендное соглашение с бразильским "Крузейро". Сделка была действительна до лета, однако стороны решили прекратить её, вследствие чего игрок уже сейчас может вернуться в "Шахтер". Однако все не так просто. Как передают бразильские СМИ, Сиприано хочет договориться с "горняками" о досрочном разрыве контракта, который истекает летом 2023-го. Если он получит статус свободного агента, то сможет подписать полноценный контракт с одним из бразильских клубов. За "Шахтер" Сиприано в сумме отыграл 26 игр, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Украинец Александр Зинченко продолжает получать признание на туманном альбионе. Как сообщает официальный сайт лондонского "Арсенала", болельщики клуба признали левого фулбека лучшим футболистом февраля по итогам недавнего голосования. Украинец в сумме набрал 49 процентов голосов, опередив защитника Габриэля и вингера Сака. Отметим, что Зинченко данный приз получил второй раз кряду, ведь в январе болельщики также отдали большинство голосов за украинца. В этом сезоне Александр в сумме отыграл за команду Артеты 24 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Не только лондонский "Арсенал" в пятницу раздавал индивидуальные призы. Английская премьер-лига объявила имена лучших по итогам февраля, наградив игрока и тренера месяца. Интересно, что обе статуэтки отправились в один клуб. Самым ценным футболистом последнего месяца зимы стал Маркус Рашфорд. Вингер "МЮ" продолжает зажигать после ЧМ, забив пять голов в четырех играх февраля. Награду лучшему коучу получил наставник Маркуса - голландец Эрик тен Хаг. Вместе с ним "МЮ" уверенно закрепился в первой тройке команд АПЛ и теперь имеет отличные шансы вернуться в ЛЧ. На счету команды 49 очков в 25-ти играх.