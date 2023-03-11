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Более тысячи ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне

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(2 голосов)

Также Силы обороны уничтожили один десяток танков

Более тысячи ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне

Генштаб ЗСУ у Фейсбук

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о потерях оккупантов во время полномасштабной войны против Украины.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1010 человек. Общее количество убитых россиян достигло отметки в 158 тысяч солдат.

Кроме этого, была уничтожена 51 единица техники. В том числе 10 танков и 20 ББМ.

В целом потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 158 000 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3458 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6762 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 2483 (+8) ед,
  • РСЗО – 493 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 257 (+1) ед,
  • самолетов – 304 (+0) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 907 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5344 (+7) ед,
  • специальной техники – 242 (+2).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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