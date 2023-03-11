Более тысячи ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне
Также Силы обороны уничтожили один десяток танков
Генштаб ЗСУ у Фейсбук
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о потерях оккупантов во время полномасштабной войны против Украины.
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1010 человек. Общее количество убитых россиян достигло отметки в 158 тысяч солдат.
Кроме этого, была уничтожена 51 единица техники. В том числе 10 танков и 20 ББМ.
В целом потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 158 000 (+1010) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3458 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6762 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 2483 (+8) ед,
- РСЗО – 493 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 257 (+1) ед,
- самолетов – 304 (+0) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1),
- крылатых ракет ‒ 907 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5344 (+7) ед,
- специальной техники – 242 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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