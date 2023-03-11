Более тысячи ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о потерях оккупантов во время полномасштабной войны против Украины.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1010 человек. Общее количество убитых россиян достигло отметки в 158 тысяч солдат.

Кроме этого, была уничтожена 51 единица техники. В том числе 10 танков и 20 ББМ.

В целом потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: