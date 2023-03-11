Война нанесла ущерб окружающей среде на два триллиона гривен

В результате полномасштабного российского вторжения окружающей среде в Украине причинен ущерб в размере более 2 трлн грн. Об этом шла речь в Харькове на выездном заседании Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования.

"Мы считаем каждое уничтоженное дерево. И каждую гривну, которую нам заплатит РФ за совершенное. Каждый день продолжаем устанавливать новые факты ущерба и разрушений.

По предварительным подсчетам, в общей сложности вред окружающей среде составляет уже более 2 трлн грн: это и засорение земель, и загрязнение воздуха, сожженные леса, разрушенные объекты. Россия провоцирует климатический кризис, ядерный – из-за ситуации с ЗАЭС, гуманитарный», – рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Гречаник.