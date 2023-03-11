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Россияне нанесли 54 удара по Сумщине за сутки

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Россияне не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру

Россияне нанесли 54 удара по Сумщине за сутки

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Новина українською

Российская армия за сутки совершила атаки на девять областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 субботы, 11 марта.

В Черниговской области враг в сутки 5 раз обстрелял из минометов, артиллерии территории Черниговского и Новгород-Северского районов.

В Сумской области вчера в течение дня россияне совершили обстрелы Шалыгинской, Белопольской, Эсманской, Миропольской, Новослободской, Краснопольской и Хотинской общин. Зафиксировано 54 удара, 100 гранатометных выстрелов, 84 пулеметных выстрела, четыре пулеметных очереди и сброс с БПЛА двух взрывных устройств (типа ВОГ).

В Шалыгинской общине повреждены три жилых дома и линия электропередач.

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В статье: война с россией ракетная атака
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