Великобритания нашла еще один способ бороться против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024. Как сообщает The Guardian, правительство завернулось с письмами к компаниям, которые являются спонсорами этого соревнования, давить на Международный олимпийский комитет.

В частности, министр культуры Люси Фейзер выступила с просьбой к британским руководителям крупных компаний – в частности Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa – не допустить ослабления запретов для спортсменов из стран-террористов и повлиять на решение МОК.

“Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены, и мы полны решимости, что режимам в России и Беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях. Пока наши беспокойства и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей относительно работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям”, - говорится в письме.

The Guardian отмечает, что МОК продолжает искать варианты, которые позволят принять участие россиянам и белорусам на Олимпиаде в Париже. В частности, рассматриваются их выступления под “нейтральным флагом”, а также прохождение квалификации в Азии, а не в Европе.

Ранее Великобритания и еще 34 страны заявляли, что Россия и Белоруссия не могут участвовать в Играх. В частности, эти государства обеспокоены финансированием белорусских и российских спортсменов из бюджетов стран-террористов, а также то, что эти спортсмены связаны с военной отраслью. Только вывод оккупантами своих войск с территории Украины позволит изменить решения этих 35 стран.