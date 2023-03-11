Британия обратилась к спонсорам Олимпиады с призывом давить на МОК на счет недопуска россиян и белорусов
На Играх не место террористам
Getty Images/Global Images Ukraine
Великобритания нашла еще один способ бороться против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024. Как сообщает The Guardian, правительство завернулось с письмами к компаниям, которые являются спонсорами этого соревнования, давить на Международный олимпийский комитет.
В частности, министр культуры Люси Фейзер выступила с просьбой к британским руководителям крупных компаний – в частности Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa – не допустить ослабления запретов для спортсменов из стран-террористов и повлиять на решение МОК.
“Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены, и мы полны решимости, что режимам в России и Беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях.
Пока наши беспокойства и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей относительно работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям”, - говорится в письме.
The Guardian отмечает, что МОК продолжает искать варианты, которые позволят принять участие россиянам и белорусам на Олимпиаде в Париже. В частности, рассматриваются их выступления под “нейтральным флагом”, а также прохождение квалификации в Азии, а не в Европе.
Ранее Великобритания и еще 34 страны заявляли, что Россия и Белоруссия не могут участвовать в Играх. В частности, эти государства обеспокоены финансированием белорусских и российских спортсменов из бюджетов стран-террористов, а также то, что эти спортсмены связаны с военной отраслью. Только вывод оккупантами своих войск с территории Украины позволит изменить решения этих 35 стран.
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