Гутцайт: Возвращение россиян в международный спорт будет нашим общим поражением

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал, станет ли возвращение россиян и белорусов к международному спорту поражением.

- Подручный сказал, что возвращение россиян в международный спорт будет поражением всего мирового спорта. Не будет ли это и ваше поражение?

- Поражение мое личное? Это будет наше совместное поражение. Если у вас есть желание, чтобы я сказал, что это мое поражение…

Послушайте, я очень сильный человек, поверьте мне, я могу и извиняться публично, если я неправ, когда я прав, то могу идти один против тысяч, потому что я уверен в своей правоте.

Если нужно, чтобы это было поражение мое – я как министр, как президент НОК и уже не президент Федерации фехтования Украины, то я делаю все возможное от меня и так делают все наши спортсмены, федерации, партнеры.

Но, к сожалению, Азиатский континент поддерживает возвращение россиян и белорусов, Африканский континент – поддерживает.

– Ну мы же с ними тоже общаемся?

- Ну естественно. Латиноамериканский континент тоже поддерживает.

Это очень сложный вопрос. Но если уж Исполком перенесен, то уже какой-то шаг мы сделали. Нужно дальше работать, не только давать советы, не только писать в соцсетях и ждать, что сделает Гутцайт – нужно каждому работать.

Давать советы, сидя дома с телефоном и писать: "Даю совет Гутцайту, как сделать" – это очень хорошо, но нужно каждому работать.

Я даю совет всем, кто в спорте, что делать. Сложные условия работы, но будет 3 года как мы работаем, я уже 3 месяца в должности президента НОК и делаю все возможное, поэтому мне очень приятно, что меня избрали, доверили.

Хочу всех поблагодарить и буду работать в дальнейшем. Президентом НОК я буду работать 4 года, если я уйду с должности, которую я сказал, я не буду работать на двух должностях, - сказал Гутцайт.