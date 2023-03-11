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Россия снова обстреляла Херсон: известно о трех погибших

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В результате попадания вспыхнул пожар

Россия снова обстреляла Херсон: известно о трех погибших

Херсонська обласна прокуратура

Новина українською

В субботу 11 марта Россия с воздуха атаковала Херсон. Как сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, снаряды приземлились на Николаевском шоссе.

Из-за попадания загорелся автомобиль в центре Херсона. На месте вражеского удара погибли три человека, еще двое ранены.

Херсонская областная прокуратура уже отреагировала на эти обстрелы.

“При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В результате попадания вражеского снаряда возле супермаркета погибли трое гражданских лиц. Также повреждена гражданская инфраструктура.

Прокуроры на местах продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ”, - говорится в обращении прокуратуры.

Обстрел и дальше продолжается. Первые взрывы в Херсоне 11 марта по информации Общественного прогремели в 9:48. После этого их было слышно еще несколько раз, в том числе в 12:46.

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В статье: война с россией
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