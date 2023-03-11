Караманиц: Зеленский говорил мне, что хочет выпить бокал вина в Крыму
Президент Украины имеет грандиозные планы
Getty Images_
Президент "Кривбасса" Константин Караманиц рассказал, продолжает ли он общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"После начала вторжения была одна официальная встреча. Также он приезжал к нам на открытие. Сказал, что даже поиграл бы с нами в футбол, если бы у него было немного времени.
Он говорил, что хочет выпить бокал пива в Крыму. Думаю, он бы с удовольствием выпил бокал пива и у нас на стадионе и посмотрел футбол. Я уверен в этом", - сказал Караманиц.
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Источник:FOOTBALL MANАGER
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