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Игнат: Patriot будет сбивать не только баллистические ракеты, но и российскую авиацию

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Спикер ВС ВСУ уверен в действенности комплекса

Игнат: Patriot будет сбивать не только баллистические ракеты, но и российскую авиацию

фото из свободных источников

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ЗРК Patriot, которые Украина получает от международных партнеров, могут сбивать не только баллистические ракеты, но и вражеские самолеты, наносящие с временно оккупированных территорий ракетно-бомбовые удары по территории Украины. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Комплекс хорош не только в плане сбивания баллистических ракет, это комплекс дальнего радиуса действия. с дальностью 70 километров, поэтому дальность действия в 150 километров, обладающих комплексами и Patriot, и SAMP/T, поможет в первую очередь сбивать не только баллистические ракеты, но и противостоять российской авиации на больших расстояниях", - заявил Игнат.

Он отметил, что Россия сегодня применяет в прифронтовой зоне Севера и Юга авиацию для того, чтобы наносить удары и ракетами, и планирующими управляемыми авиационными бомбами.

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В статье: война с россией Юрий Игнат Patriot
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