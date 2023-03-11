Игнат: Patriot будет сбивать не только баллистические ракеты, но и российскую авиацию
Спикер ВС ВСУ уверен в действенности комплекса
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ЗРК Patriot, которые Украина получает от международных партнеров, могут сбивать не только баллистические ракеты, но и вражеские самолеты, наносящие с временно оккупированных территорий ракетно-бомбовые удары по территории Украины. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Комплекс хорош не только в плане сбивания баллистических ракет, это комплекс дальнего радиуса действия. с дальностью 70 километров, поэтому дальность действия в 150 километров, обладающих комплексами и Patriot, и SAMP/T, поможет в первую очередь сбивать не только баллистические ракеты, но и противостоять российской авиации на больших расстояниях", - заявил Игнат.
Он отметил, что Россия сегодня применяет в прифронтовой зоне Севера и Юга авиацию для того, чтобы наносить удары и ракетами, и планирующими управляемыми авиационными бомбами.
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