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Украинские военные будут учиться на NASAMS в Норвегии

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Эти комплексы усилят украинскую ПВО

Украинские военные будут учиться на NASAMS в Норвегии

Soldatnytt from Oslo, Norway

Новина українською

Воздушные силы Украины готовы в кратчайшие сроки направить военнослужащих на обучение в Норвегию для овладения системой противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщают ВС ВСУ.

“Благодарю правительства Норвегии и Соединенных Штатов Америки за принятое решение о передаче двух систем NASAMS для обороны воздушного пространства Украины.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы в кратчайшие сроки направить воинов зенитных ракетных войск на обучение в Норвегию”, - заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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В статье: Норвегия война с россией
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