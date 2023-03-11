Украинские военные будут учиться на NASAMS в Норвегии
Эти комплексы усилят украинскую ПВО
Soldatnytt from Oslo, Norway
Воздушные силы Украины готовы в кратчайшие сроки направить военнослужащих на обучение в Норвегию для овладения системой противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщают ВС ВСУ.
“Благодарю правительства Норвегии и Соединенных Штатов Америки за принятое решение о передаче двух систем NASAMS для обороны воздушного пространства Украины.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы в кратчайшие сроки направить воинов зенитных ракетных войск на обучение в Норвегию”, - заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
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