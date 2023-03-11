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ВСУ с 2014 года прошли много уровней подготовки, - Наев

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Генерал рассказал о готовности военных защищать страну

ВСУ с 2014 года прошли много уровней подготовки, - Наев

Командування Об'єднаних Сил ЗС України

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С 2014 года в Вооруженных силах Украины удалось подготовить сильную школу командиров: от низшего звена – до высшего военного руководства. Об этом сказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В целом, по словам Наева, с 2014 года в украинской армии начала создаваться новая система подготовки. Больше внимания уделялось умению командиров всех уровней самостоятельно принимать решения.

"Было организовано проведение батальонных тактических учений с боевой стрельбой, внедрена система бригадных тактических учений. Обучение проводилось в условиях, максимально приближенных к боевым, с учетом текущей ситуации на фронте. Все - на основе стандартов, принятых в странах-членах НАТО", - отметил генерал-лейтенант.

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В статье: война с россией Сергей Наев
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