ВСУ с 2014 года прошли много уровней подготовки, - Наев

С 2014 года в Вооруженных силах Украины удалось подготовить сильную школу командиров: от низшего звена – до высшего военного руководства. Об этом сказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В целом, по словам Наева, с 2014 года в украинской армии начала создаваться новая система подготовки. Больше внимания уделялось умению командиров всех уровней самостоятельно принимать решения.

"Было организовано проведение батальонных тактических учений с боевой стрельбой, внедрена система бригадных тактических учений. Обучение проводилось в условиях, максимально приближенных к боевым, с учетом текущей ситуации на фронте. Все - на основе стандартов, принятых в странах-членах НАТО", - отметил генерал-лейтенант.