ВСУ с 2014 года прошли много уровней подготовки, - Наев
Генерал рассказал о готовности военных защищать страну
Командування Об'єднаних Сил ЗС України
С 2014 года в Вооруженных силах Украины удалось подготовить сильную школу командиров: от низшего звена – до высшего военного руководства. Об этом сказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
В целом, по словам Наева, с 2014 года в украинской армии начала создаваться новая система подготовки. Больше внимания уделялось умению командиров всех уровней самостоятельно принимать решения.
"Было организовано проведение батальонных тактических учений с боевой стрельбой, внедрена система бригадных тактических учений. Обучение проводилось в условиях, максимально приближенных к боевым, с учетом текущей ситуации на фронте. Все - на основе стандартов, принятых в странах-членах НАТО", - отметил генерал-лейтенант.
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