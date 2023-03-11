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Зеленский: Сегодняшнее санкционное решение закрывает схемы на десятки миллиардов

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Традиционная сводка президента

Зеленский: Сегодняшнее санкционное решение закрывает схемы на десятки миллиардов

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 11 марта.

"Есть новый наш санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с государством-злом. Соответствующий указ обнародован.

Это более 280 компаний и 120 человек, которые из-за схем с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации.

Решение готовилось определенное время, оно тщательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться повсюду и всеми цивилизованными средствами.

Слава каждому и каждому, кто сейчас в бою за наше государство! Слава всем помогающим! Светлая память всем, чьи жизнь унес российский террор!", - рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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