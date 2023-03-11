Зеленский: Сегодняшнее санкционное решение закрывает схемы на десятки миллиардов
Традиционная сводка президента
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 11 марта.
"Есть новый наш санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с государством-злом. Соответствующий указ обнародован.
Это более 280 компаний и 120 человек, которые из-за схем с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации.
Решение готовилось определенное время, оно тщательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться повсюду и всеми цивилизованными средствами.
Слава каждому и каждому, кто сейчас в бою за наше государство! Слава всем помогающим! Светлая память всем, чьи жизнь унес российский террор!", - рассказал президент.
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