Россияне нанесли удар из С-300 по объекту жизнеобеспечения в Запорожской области

11-го марта россияне снова обстреляли Запорожскую область. На этот раз враг попал по критической инфраструктуре

В Запорожской ОВА сообщают, что российские снаряды (предварительно С-300) направили в объект жизнеобеспечения областного центра, в котором проживают несколько тысяч мирных граждан, среди них большое количество людей, которые вынуждены были покинуть свои дома и бежать от российской оккупации.

В настоящее время привлечены все соответствующие службы.