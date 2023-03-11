Россияне нанесли удар из С-300 по объекту жизнеобеспечения в Запорожской области
В котором проживают несколько тысяч мирных граждан
Vitaly V. Kuzmin
11-го марта россияне снова обстреляли Запорожскую область. На этот раз враг попал по критической инфраструктуре
В Запорожской ОВА сообщают, что российские снаряды (предварительно С-300) направили в объект жизнеобеспечения областного центра, в котором проживают несколько тысяч мирных граждан, среди них большое количество людей, которые вынуждены были покинуть свои дома и бежать от российской оккупации.
В настоящее время привлечены все соответствующие службы.
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