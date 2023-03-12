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Россия держит войска возле Харьковской области, чтобы сковать действия ВСУ - Генштаб

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За минувшие сутки отбито 92 атаки оккупантов

Россия держит войска возле Харьковской области, чтобы сковать действия ВСУ - Генштаб

ГУР

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 12 марта, сообщает, что в течение субботы украинские защитники отразили 92 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В частности, враг не прекращал штурмовые действия города Бахмута. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой. Не имел успеха.

Отмечается, что на Купянском и Лиманском направлениях россияне сохраняли свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски украинских подразделений на другие направления.

В сводке сообщается, что за прошедшие сутки россияне нанесли 12 авиационных и 5 ракетных ударов, 2 из которых - по городу Запорожье. Оккупанты применили ЗРК С-300 по объекту гражданской инфраструктуры. В результате – разрушено одно здание. Потерь и раненых среди гражданского населения нет. Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них – по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения: двое убитых и трое раненых.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и 2 места развертывания станций РЭБ противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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