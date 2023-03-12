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Россияне обстреляли Херсонщину 29 раз за минувшие сутки

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Есть раненные и погибшие

Россияне обстреляли Херсонщину 29 раз за минувшие сутки

Zelenskiy Official

Новина українською

Российская армия за прошедшие сутки, 11 марта, совершила 29 обстрелов Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 29 обстрелов, выпустив 156 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", - отметил он.

По словам Прокудина, Херсон враг обстрелял трижды, "10 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию коммунального предприятия". Из-за обстрелов три человека погибли и еще трое получили ранения.

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В статье: война с россией Херсон
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