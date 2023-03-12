  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Второй день подряд больше тысячи убитых. Генштаб обновил потери россиян в военных действиях
В тренде

Второй день подряд больше тысячи убитых. Генштаб обновил потери россиян в военных действиях

Общие новости
(1 голосов)

Уничтожено 25 единиц техники, в том числе восемь танков

Второй день подряд больше тысячи убитых. Генштаб обновил потери россиян в военных действиях

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери оккупантов на войне.

За минувшие сутки было ликвидировано 1090 россиян. Кроме того, Силы обороны уничтожили 25 единиц техники.

Отметим, что второй день подряд на войне погибают более тысячи окупантов. Вчера стало известно о 1010 убитых.

В целом потери захватчиков с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 159 090 (+1090) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3466 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6769 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2487 (+4) ед,
  • РСЗО – 493 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 259 (+2) ед,
  • самолетов – 304 (+0) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+0),
  • крылатых ракет 907 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5348 (+4) ед,
  • специальной техники – 242 (+0).
По теме
yellow-arrow
Россияне обстреляли Херсонщину 29 раз за минувшие сутки
yellow-arrow
Россия держит войска возле Харьковской области, чтобы сковать действия ВСУ - Генштаб
yellow-arrow
Видеодайджест за 381-й день войны от Генштаба ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде