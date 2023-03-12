Второй день подряд больше тысячи убитых. Генштаб обновил потери россиян в военных действиях
Уничтожено 25 единиц техники, в том числе восемь танков
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери оккупантов на войне.
За минувшие сутки было ликвидировано 1090 россиян. Кроме того, Силы обороны уничтожили 25 единиц техники.
Отметим, что второй день подряд на войне погибают более тысячи окупантов. Вчера стало известно о 1010 убитых.
В целом потери захватчиков с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 159 090 (+1090) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3466 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6769 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2487 (+4) ед,
- РСЗО – 493 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 259 (+2) ед,
- самолетов – 304 (+0) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+0),
- крылатых ракет 907 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5348 (+4) ед,
- специальной техники – 242 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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