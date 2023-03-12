Второй день подряд больше тысячи убитых. Генштаб обновил потери россиян в военных действиях

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери оккупантов на войне.

За минувшие сутки было ликвидировано 1090 россиян. Кроме того, Силы обороны уничтожили 25 единиц техники.

Отметим, что второй день подряд на войне погибают более тысячи окупантов. Вчера стало известно о 1010 убитых.

В целом потери захватчиков с 24 февраля выглядят следующим образом: