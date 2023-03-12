Генштаб: Авиация ВСУ за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения врага

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста восемьдесят вторых суток российского широкомасштабного вторжения.

Для достижения своих целей враг не считается с собственными потерями. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Российская федерация продолжает применять тактику террора, осуществляет неизбирательные обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

За эти сутки противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес 4 авиационных удара и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию позиций противника в приграничных районах Белгородской области. В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Волфино Сумской области; Стречья, Красное, Большой Бурлук и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Двухлетней, Дибровы и Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Купянск, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Северск и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Василовка. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Острое, Победа, Угледар, Времевка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Под его огневое влияние попали, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка в Запорожье; Берислав и Белозерка Херсонской области и Тамарино и Очаков – Николаевской.

В некоторых населенных пунктах временно захваченной Херсонской области российские оккупанты совершают мародерство. Награбленные "гаджеты" и бытовую технику российские захватчики пытаются продать гражданским людям, но уже в других населенных пунктах.

Противник продолжает нести потери. 11 марта отмечено поступление около 30 тел погибших оккупантов в местный морг Энергодара. В то же время, российское военное руководство принимает меры по восстановлению потерь в живой силе. Так, 10 марта, в Ялту, что в Донецкой области, прибыло пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа. Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава противника участвовать в боевых действиях.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также боеприпасов.