Зеленский присвоил звание Героя Украины воину, которого расстреляли россияне

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 12 марта.

"Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить. Можем! Если будем беречь наше единство, друг друга и наше государство. Я благодарю всех, кто заботится об Украине и украинцах! Я благодарю всех, кто заботится о нашем единстве – и о единстве мира ради Украины!Благодарю каждого и каждого, кто сейчас в бою за независимость нашего государства!

Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Всем, кого мы вспоминаем, когда говорим "Слава Украине!"

Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату. Человеку, который будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность – в Украине – и за его "Слава Украине!" Герою слава! Героям слава! Украине слава!", – рассказал президент.