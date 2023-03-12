Зеленский присвоил звание Героя Украины воину, которого расстреляли россияне
Об этом президент рассказал в вечернем обращении
Служба безпеки України
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 12 марта.
"Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить. Можем! Если будем беречь наше единство, друг друга и наше государство. Я благодарю всех, кто заботится об Украине и украинцах! Я благодарю всех, кто заботится о нашем единстве – и о единстве мира ради Украины!Благодарю каждого и каждого, кто сейчас в бою за независимость нашего государства!
Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Всем, кого мы вспоминаем, когда говорим "Слава Украине!"
Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату. Человеку, который будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность – в Украине – и за его "Слава Украине!" Герою слава! Героям слава! Украине слава!", – рассказал президент.
Сегодня, СБУ сообщила, что было окончательно установлено, что украинским военным, расстрелянным после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.
Обращение Зеленского
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