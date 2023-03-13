Отражено более 100 атак россиян. Сводка Генштаба о ситуации на фронте за 12 марта

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 13 марта, сообщает, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 102 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск. Вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва, Билогоровка и Верхнекаменское.

Россияне не оставляют попыток захватить город Бахмут. На этом направлении украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюкивка, Минькивка, Орехово-Василовка и Ивановское.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Генштаб отмечает, что Российская Федерация продолжает применять тактику террора, осуществляет неизбирательные обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

За минувшие сутки россияне нанесли 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины в течение воскресенья нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов - по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.