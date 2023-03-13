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Уже более 2500 уничтоженных артсистем. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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(2 голосов)

Завтра будет 160 тысяч ликвидированных оккупантов

Уже более 2500 уничтоженных артсистем. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Zelensky

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых россиянах начиная с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года.

За минувшие сутки – 12 марта – было ликвидировано еще 710 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 159800 человек.

Также за воскресенье было уничтожено 45 единиц техники, в том числе 16 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3474 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 6774 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 2503 (+16) ед,
  • РСЗО - 493 (+0) ед,
  • средства ПВО - 259 (+0) ед,
  • самолетов - 304 (+0) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2109 (+1),
  • крылатые ракеты – 907 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5354 (+6) ед,
  • специальная техника – 251 (+9).
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В статье: война с россией
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