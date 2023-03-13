Уже более 2500 уничтоженных артсистем. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Завтра будет 160 тысяч ликвидированных оккупантов
Zelensky
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых россиянах начиная с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года.
За минувшие сутки – 12 марта – было ликвидировано еще 710 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 159800 человек.
Также за воскресенье было уничтожено 45 единиц техники, в том числе 16 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 3474 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6774 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 2503 (+16) ед,
- РСЗО - 493 (+0) ед,
- средства ПВО - 259 (+0) ед,
- самолетов - 304 (+0) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2109 (+1),
- крылатые ракеты – 907 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5354 (+6) ед,
- специальная техника – 251 (+9).
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