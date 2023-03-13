Уже более 2500 уничтоженных артсистем. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых россиянах начиная с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года.

За минувшие сутки – 12 марта – было ликвидировано еще 710 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 159800 человек.

Также за воскресенье было уничтожено 45 единиц техники, в том числе 16 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: