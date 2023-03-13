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Есть жертвы и раненые. Россияне ударили по жилым домам возле Николаева

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Ребенка забрала скорая

Есть жертвы и раненые. Россияне ударили по жилым домам возле Николаева

ДСНС

Новина українською

В понедельник, 13 марта, россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской громады в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, есть разрушения жилых домов.

"Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской громады Николаевского района. По предварительной информации, один погибший, под завалами могут быть еще люди. Есть разрушения жилых домов".

Еще в 7:31 Ким писал, что за сутки российских ударов по территории региона не было. В 7:58 он сообщил, что захватчики только что открыли огонь по области.

"В результате утреннего вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской громады погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г. р., ребенка 7 лет забрала скорая. Кроме того, два человека получили ранения", – позже уточнил Ким.

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В статье: война с россией Виталий Ким
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Источник:
t.me/mykolaivskaODA

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