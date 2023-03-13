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В Белгороде слышали взрывы, в Подмосковье случился крупный пожар, а на Херсонщине – диверсия

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Дайджест

В Белгороде слышали взрывы, в Подмосковье случился крупный пожар, а на Херсонщине – диверсия

Фото из открытых источников

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В Подмосковье произошел мощный пожар на складе в Одинцово, огонь охватил более 4000 квадратных метров, у здания обвалилась кровля. Что хранилось на указанном складе – неизвестно. В то же время россияне, проживающие поблизости, подняли панику из-за звуков взрывов. К тушению пожара МЧС задействовало 83 человека и 23 единицы спецтехники. Спасатели поспешили успокоить россиян, утверждая, что провели замеры воздуха и вредных веществ не обнаружили.

Украинские партизаны взорвали железнодорожное полотно в Херсонской области. Члены движения "Атеш" опубликовали видео взрыва между населенными пунктами Раденск и Абрикосовка. Благодаря успешной диверсии прервано снабжение орков, пишут партизаны. Операция была проведена 11 марта.

В России на территории Белгородской области раздавались взрывы, местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны. Над Белгородским районом и городом Белгород были сбиты четыре ракеты, есть один пострадавший, также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях, написал в понедельник утром, 13 марта, губернатор гладков.

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В статье: война с россией бавовна
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