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"Оборона крепости продолжается". Генерал-полковник Сырский высказался о ситуации в Бахмуте

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ВСУ уничтожают врага

"Оборона крепости продолжается". Генерал-полковник Сырский высказался о ситуации в Бахмуте

Military Media Center

Новина українською

Командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал текущую ситуацию вокруг Бахмута. Его цитирует информационный центр Минобороны.

"Она остается сложной. Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города. В ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимые потери врагу. Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город. Оборона крепости продолжается".

12 марта президент Зеленский заявил, что менее чем за неделю на Бахмутском направлении россияне потеряли более 1 100 военных убитыми и 1,5 тысячи ранеными, было сожжено более 10 складов боеприпасов.

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В статье: война с россией Бахмут Александр Сырский
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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