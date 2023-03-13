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Генштаб: Россияне грабят ЗАЭС, а в Донецкую область оккупанты завезли вагон с осужденными женщинами

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РФ – страна-террорист

Генштаб: Россияне грабят ЗАЭС, а в Донецкую область оккупанты завезли вагон с осужденными женщинами

Getty Images / Global Images Ukraine

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На фоне больших потерь личного состава противник использует альтернативные источники пополнения живой силы.

Так, на прошлой неделе, было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов – с осужденными женщинами. Об этом сообщил в утренней сводке за 13 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики продолжают грабить временно захваченные территории. Недавно, в Энергодаре, оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб

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