Генштаб: Россияне грабят ЗАЭС, а в Донецкую область оккупанты завезли вагон с осужденными женщинами

На фоне больших потерь личного состава противник использует альтернативные источники пополнения живой силы.

Так, на прошлой неделе, было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов – с осужденными женщинами. Об этом сообщил в утренней сводке за 13 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики продолжают грабить временно захваченные территории. Недавно, в Энергодаре, оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала.